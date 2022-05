Marello (Pd): “La legge del centrodestra sull’edilizia in Piemonte un liberi tutti che aprirà alla speculazione"

“Oggi l’aula di Palazzo Lascaris, grazie all’ennesimo contingentamento dei tempi al quale il centrodestra continua a fare ricorso su qualsiasi provvedimento, forzando il regolamento e minando rapporti e dialogo con le opposizioni, approva una legge che nella realtà prevede una deregolazione delle norme in materia che rischia di aprire a speculazioni e ricorsi giudiziari il sistema edilizio piemontese".



E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Partito Democratico Daniele Valle insieme al consigliere albese Maurizio Marello, relatore di minoranza del provvedimento, in merito alle semplificazioni in materia edilizia approvate oggi dall’assise di Palazzo Lascaris.



"L’idea di incentivare le ristrutturazioni per salvaguardare il suolo vergine è positiva ed era già alla base della legge 16/2018. Per questo abbiamo fino all’ultimo lottato per migliorarla – continuano i due esponenti dem –. Ma bisogna porre dei paletti: non possiamo pensare di consentire il recupero a fini abitativi di locali alti 2 metri! Non ha senso prevedere che si possa abbassare fino a 2,40 metri o 2,20 metri le altezze delle abitazioni se costruite prima del 1975: si sta aprendo a speculazioni che nulla hanno a che fare col recupero edilizio. Molte di queste previsioni presentano profili di contrasto con la normativa nazionale e sanitaria e sono destinate a restare lettera morta o a dare la stura a ricorsi e incertezze giuridiche, l’ultima cosa di cui il mercato ha bisogno. La sfida vera è però è mettere mano alla legge 56 del 1977 sull'urbanistica, se vogliamo davvero sostenere i comuni nel governo del loro territorio e rilanciare il settore guardando al futuro. Con queste norme, si svuotano di contenuto i piani regolatori e si tagliano fuori i Comuni”.



“La legge sull’edilizia voluta dal centrodestra – proseguono – è un “liberi tutti”, una legislazione sul modello di quella degli anni ’60 e ’70 che ha contribuito a creare disastri ambientali che continuiamo a scontare”.



“Abbiamo provato, attraverso la presentazione di emendamenti correttivi e attraverso un dialogo costruttivo, a opporci a una norma che rappresenterà un vero rischio per il Piemonte. Il Partito Democratico ha sottolineato più volte, nel corso della discussione, l’importanza di evitare un’edilizia selvaggia e insostenibile, ma siamo rimasti inascoltati. Continueremo, in ogni sede possibile, a batterci per preservare il nostro patrimonio naturale e il paesaggio, a lottare contro il consumo sconsiderato del suolo, a chiedere che le aree industriali dismesse vengano riconvertite. Continueremo a opporci a tutti quei progetti che mettono a rischio l’ambiente”, concludono i consiglieri regionali Pd.