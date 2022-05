Food, made in Italy ed export: ospiti di Quarta Parete tre grandi aziende del territorio

Il food e il made in Italy, ma anche la tecnologi a e la sostenibilità: a raccontare questo mondo, nella puntata di Quarta Parete andata in onda ieri sera, Emilia Lisdero, brand e digital manager di Raspini spa, Matteo Torchio, responsabile marketing e pubbliche relazioni per Inalpi, Paolo Montanaro, cotitolare di Tartuflanghe.

In studio anche Paola Gula, giornalista enogastronomica e scrittrice.

Gli ospiti hanno dialogato con Barbara Simonelli, raccontando le aziende che rappresentano. Paola Gula ha invece parlato del suo lavoro, di come sia cambiata negli anni la narrazione di questo mondo.

La puntata, per la regia di Raffaele Massano, è stata trasmessa dagli spazi di Isiline in piazza Europa a Cuneo.

RIVEDI LA PUNTATA