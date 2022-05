Corsa in montagna: Alessia Scaini vince la Garda Trentino Run

Piemontesi protagonisti al Garda Trentino Run, la manifestazione di corsa in montagna su 11km (600m di dislivello) che ha concluso il weekend tricolore iniziato sabato 14 maggio con il Garda Trentino Trail che ha assegnato i titoli italiani del lungo e del corto.

Alessia Scaini (Atl. Saluzzo), che da gennaio ha scelto di vivere proprio ad Arco di Trento, cambiando vita, si è aggiudicata la prova femminile davanti a Manuela Pedrana (Atl. Alta Valtellina) e Arianna Dentis (Atl. Saluzzo).

“Per la prima volta in carriera posso davvero dire di aver vinto in casa - le parole di Scaini -. Ho avuto modo di conoscere Arco ed il Garda Trentino in tanti anni di gara e me ne sono letteralmente innamorata, decidendo di voler vivere in questo territorio che offre una grande serie di possibilità. Ho avuto la fortuna di trovare lavoro nel mio campo e da gennaio sono arcense a tutti gli effetti. In questi mesi ho avuto modo di conoscere i sentieri della gara ma gareggiarvi ha avuto un sapore davvero particolare. Si trattava della prima gara stagionale e come debutto non è stato affatto male: ora guardo alle prossime settimane con ottimismo”.

Nella prova maschile, alle spalle del vincitore Luca Merli, salgono sul secondo e terzo gradino del podio Elia Mattio e Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita), 11mo il loro compagno di club Nicolò Beitone.