Volley, gara-2 playoff promozione. Domani sera Cuneo va in Emilia per rimontare lo 0-1. Marco Casale: "Meno tensione ed errori" (VIDEO)

Resettare e ripartire da gara-2. Banale e scontato ed anche più facile dirlo che metterlo in pratica, ma è esattamente ciò che debbono fare i ragazzi di Roberto Serniotti dopo la sconfitta subìta in casa nell'esordio della Finale promozione di serie A2 per mano della Conad Reggio Emilia. È come quando durante una partita si perde il primo set: ne rimangono altri quattro per ribaltare la situazione ed andare a vincere l'incontro.

A condizione che s'impari la lezione: con un avversario come Reggio Emilia bisogna avere pazienza. Tanta pazienza. La Conad è una squadra che gioca bene, ma soprattutto lo fa in scioltezza, senza quella continua frenesia vista domenica nei cuneesi: se la palla non andava a segno al primo attacco si leggeva subito ansia sui loro volti. E così fioccavano gli errori.

"Abbiamo rivisto la partita per capire gli errori. E ne abbiamo commessi un po' troppi, sia al servizio sia in attacco - dice il secondo allenatore della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Marco Casale, nell'intervista video che abbiamo registrato al termine dell'allenamento pomeridiano - Ci è mancata la lucidità in alcuni momenti ed alla fine abbiamo pagato dazio".

Tempo per rimuginare sopra non ce n'è, ma non sarebbe giusto farlo: "Semplicemente dobbiamo azzerare tutto, soprattutto a livello mentale, per affrontare questa serie consapevoli che sarà lunga".

Appuntamento per domani sera, giovedì 19 maggio, alle 20 a Rubiera (RE) per gara-2 (diretta YouTube, link https://www.youtube.com/watch?v=n8oosN4LuVE), mentre due giorni dopo si tornerà al palazzetto dello sport di San Rocco.