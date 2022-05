Volley, la Nazionale maschile di Fefè De Giorgi torna a Cuneo dal 16 al 22 agosto prossimi

La Nazionale maggiore di Pallavolo maschile, allenata dal CT Fefè De Giorgi, ha scelto Cuneo come ultima tappa del collegiale in vista del Mondiale. Il duro lavoro di questi anni, l’impegno e la passione del Club per riportare la piazza cuneese alla ribalta, con collaborazioni e progetti sia legati al territorio cuneese che di caratura nazionale, sta dando i frutti desiderati. Inoltre Cuneo vanta uno dei migliori palazzetti d’Italia e questo è da sempre il fiore all’occhiello del capoluogo.

La FIPAV ha ufficializzato date e location dei ritiri e delle amichevoli della Nazionale seniores, che vedrà gli azzurri a Cuneo dal 16 al 22 agosto e soprattutto l’organizzazione del Triangolare con USA e Giappone dal 18 al 20 agosto.

"Dario Servetto ha avuto questa idea e ha deciso di coinvolgerci attraverso Asics. Per noi è motivo di orgoglio poter aiutare nell'organizzazione dell'evento, sarà una settimana di grande pallavolo a Cuneo" - Gabriele Costamagna vicepresidente esecutivo del Cuneo Volley.

La candidatura in FIPAV della Città di Cuneo quale location nell’agenda della Nazionale italiana di pallavolo maschile, proposta e sostenuta da Dario Servetto Responsabile SportMarketing Asics Italia, con la collaborazione da parte del Cuneo volley come società di supporto e gestione in loco, ha avuto successo. Questa sarà una grande vetrina per tutto il movimento oltre che un onore per il Club biancoblù lavorare al fianco della Federazione nell’organizzazione di questo ritorno della Nazionale a Cuneo.