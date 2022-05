Volley maschile A2, finale playoff. Reggio Emilia non si fida di Cuneo, coach Mastrangelo: "Dobbiamo rimanere concentrati al massimo"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara a sfidare Reggio Emilia con l'obiettivo di riscattare la sconfitta patita in Gara 1 della finale playoff che mette in palio un posto in SuperLega.

Dopo l'1-3 incassato al palazzetto di Cuneo i ragazzi di Serniotti torneranno in campo giovedì 19 (fischio d'inizio alle ore 20) al Pala Bursi di Rubiera (RE).

Una partita da vincere, per pareggiare la serie e rilanciarsi con rinnovata fiducia.

Fuori discussione il valore degli avversari, già capaci di battere Cuneo in Coppa Italia (successo per 3-1 in finale).

Ma anche a Reggio temono Botto e compagni: coach Mastrangelo, fin dal post partita di Gara 1, non ha perso tempo per mettere in guardia i suoi:" Il pericolo dopo la vittoria di gara 1 è pensare che sia finita, dev’essere ben chiaro che questa partita è solo la prima della serie, una lunghissima serie al meglio delle cinque partite. Cuneo ha ovviamente le potenzialità per arrivare al PalaBursi di Rubiera, giovedì sera, e pareggiare la serie, quindi dobbiamo essere bravi insieme ai ragazzi a rimanere concentrati al massimo, con il nostro modo di giocare.!