A Bra torna l’atteso Salone del Libro per ragazzi: ecco tutto il ricco programma nel dettaglio

Da mercoledì 25 maggio a domenica 29 torna il Salone del Libro per Ragazzi di Bra, consueto appuntamento dedicato ai giovani lettori dai 3 ai 16 anni quest’anno giunto alla 22ª edizione. L’evento sarà dedicato in particolare alla scrittrice più nota del territorio, Gina Lagorio, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

"L’iniziativa si inserisce in una più ampia attività che da tempo l’Amministrazione mette in atto per promuovere la lettura fin dalla più tenera età", sottolinea Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura. "Siamo consapevoli che solo chi ha confidenza fin da piccolo con questa pratica e con l’oggetto libro sarà in seguito un lettore adulto e un cittadino consapevole. Il titolo dell’edizione di quest’anno, l’importanza delle parole, richiama appunto l’idea che l’italiano non è solo i suoi termini ma anche il ragionare. Come ricorda il grande scrittore Leonardo Sciascia, le parole ci permettono di avere idea di cosa ci circonda e di chi noi stessi siamo: attraverso di queste diamo forma al mondo".

Tanti gli eventi in programma ai Giardini del Belvedere, appositamente allestiti per l’occasione: mostra mercato del libro, incontri con gli autori, laboratori e focus tematici, spettacoli e presentazioni di nuove uscite. Ecco in dettaglio i principali.

Mercoledì 25 alle 10.30 si terrà l’inaugurazione e conseguentemente la premiazione; nei primi tre giorni saranno attivati poi venti laboratori diversi ripetuti tre volte al giorno, quasi tutti già esauriti.

Mercoledì 25 alle 21 al Politeama lo spettacolo dell’orchestra della sezione musicale della scuola media cittadina, dal titolo "La Grande Festa del paese di Rocca Felice" e diretto dal maestro Carmelo Lacertosa.

Venerdì 27 venerdì alle 19.30, nei due Cinema cittadini, sarà invece proposta una programmazione di film interamente dedicata ai bambini a ingresso gratuito. Tra i tanti incontri con gli autori, segnaliamo, giovedì 26, la presentazione dell’antologia dei racconti realizzati durante il workshop del progetto Young Adult, svoltosi l’anno scorso alla Biblioteca civica.

Sabato 28, dalle 10 alle 18, in occasione della Giornata mondiale del Gioco, ci sarà invece un momento di animazione con i Ludobus.

Domenica 29, sempre dalle 10 alle 18, nei giardini del Belvedere, l’associazione amici dei giardini del Belvedere proporrà invece l’iniziativa "Libri che parlano": diverse persone racconteranno le loro esperienze e condivideranno il loro mondo.



Abbinato all’evento, il Comune di Bra promuove anche quest’anno diversi riconoscimenti. Il Premio Beppe Manassero, istituito alla memoria di questo importante concittadino, che era stato il promotore del Salone, e dedicato a chi è maestro di vita, chi ha saputo con la propria passione o il proprio lavoro essere un esempio positivo per le nuove generazioni. E poi i cinque Premi Arpino: come di consueto, due saranno indirizzati gli scrittori che si rivolgono alla fascia d’età compresa dai 6 ai 9 anni, altrettanti per quella 10-13. Ma la novità di quest’anno è l’istituzione di un ulteriore premio, dedicato alla miglior graphic novel, individuato dagli studenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione del Mucci.

Infine, ricordiamo che, per tutta la durata della manifestazione, sarà allestita al Belvedere una grande libreria tematica da parte delle due librerie cittadine, Marconi e Mondadori. Tutti i ragazzini che si recheranno lì potranno curiosare e anche acquistare uno o più titoli a loro dedicati.