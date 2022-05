A Pocapaglia verrà inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne

L’amministrazione comunale di Pocapaglia inaugurerà, sabato 21 maggio alle 19, una panchina rossa che sarà sistemata nell’area antistante la rocca della masca Micilina e una pittura raffigurante il territorio e le frazioni pocapagliesi.

“E’ un evento che riveste un importante significato per il nostro Comune” dichiara il sindaco Riorda. "La presenza della panchina rossa ricorderà a tutti i cittadini, ai turisti, ai passanti, giovani e meno giovani che la violenza sulle donne è ancora un problema irrisolto e di come può e deve essere affrontato dalla coscienza collettiva”.

“Il consiglio comunale – conclude Riorda – ringrazia con sincero riconoscimento Taricco Gianfranco che prima ha realizzato e poi donato la panchina alla comunità pocapagliese, la Sivar per le vernici, la Nuova Sericart per le serigrafie, la ditta Tontine Peisino e Paria Marco per la posa del basamento.

Interverranno la Presidente della Consulta delle pari opportunità Agata Comandè, il gruppo Cantè J’ieuv, alcune classi di studenti della Scuola Secondaria di 1°grado A. Monchiero, il gruppo Alpini.

La serata si concluderà con l’inaugurazione del dipinto posizionato all’ingresso del Municipio ad opera della pittrice braidese Francesca Semeraro.

Partecipazione libera a tutti.