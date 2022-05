Al Colombero tante 500 per accogliere il passaggio del Giro d'Italia

Il ritrovo è fissato per le 13 di domenica alla Porta di Valle di Demonte, per i partecipanti vi sarà possibilità di ristoro presso il ristorante "I Lauri".

Si farà poi tappa alle 15 al forte di Vinadio mentre alle 17 si partirà alla volta di Pietraporzio dove si svolgeranno le premiazioni. In serata cena attività del paese, previa prenotazione entro la giornata di venerdì. (Costo indicativo per la cena 20 euro. Per info e prenotazioni Claudio 3349368866).

Ad accogliere il primo raduno del coordinamento di Cuneo del Fiat 500 Club Italia a Pietraporzio sarà presente la ex campionessa fondista, Italiana e pluri medagliata Stefania Belmondo.

Se qualche lettore, appassionato di 500, volesse esporre la propria al Colombero può contattare Claudio entro domani mattina.