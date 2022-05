Alba: in corso Langhe terminati i lavori di asfaltatura. Presto saranno tracciate le strisce

Un altro tassello del puzzle che sta disegnando le nuove asfaltature ad Alba è stato posizionato. Nel progetto da complessivi 300mila euro era anche incluso il nuovo manto stradale in corso Langhe (sono anche interessati corso Coppino e vie minori in direzione Ponte Grosso), appena terminato. I lavori, iniziati il 9 maggio, sono terminati con qualche giorno di anticipo, e hanno interessato la tratta dall’incrocio con via Duccio Galimberti fino all'intersezione con via Rio Misureto.



«L’operazione di asfaltatura è praticamente terminata – afferma l'assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio, – e ora, in attesa che vengano terminati i lavori della posa cavi utenze sui controviali, eseguiremo poi il ripristino dei bordi. Per rispondere a richieste che arrivano ai nostri uffici in Comune relativi al presunto ritardo nel segnare le strisce sulla strada, questa è una situazione dovuta allo stesso manto stradale che, prima di assorbire la vernice bianca, deve “maturare” per non coprirla con le sfumature nere caratteristiche del catrame».

Sempre sul fronte dei lavori stradali sono iniziati quelli relativi al II lotto delle aree pedonali in direzione Cherasca. Un intervento da 50mila che verrà terminato in base alle priorità dei vari interventi in corso in città.