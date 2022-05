Animali esotici, Bergesio (Lega): “Nuovo coordinamento #esoticimafamiliari passo avanti per la loro tutela”

E’ stato presentato ufficialmente ieri mattina in Senato, all'interno della Sala Nassirya di Palazzo Madama, il Coordinamento #esoticimafamiliari.



“Iniziativa importante – commenta il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, che ha aderito al progetto, ideato dal senatore Luca Briziarelli, Lega -, che nasce con la volontà di lavorare per tutelare questi animali e mantenere non solo la possibilità di conservazione, ma anche di commercializzazione e importazione di quelle specie che, ormai da decenni, fanno parte della vita di tante famiglie italiane e che non sono un rischio per la salute dei cittadini né un rischio per l'ambiente ed il benessere degli animali”.



Ieri all’evento erano presenti il senatore Briziarelli e, tra gli altri, Lorenzo Crosta, veterinario di fama internazionale che coordinerà il Comitato scientifico di #esoticimafaniliari. Del comitato tecnico scientifico, che riunisce professionisti di tutti i settori, faranno parte anche Paolo Selleri, vice presidente Anvi (Associazione nazionale veterinari italiani), Stefano Cusaro, presidente nazionale Sivae (Società Italiana Veterinaria per Animali Esotici), Igor Pellizzone, già Presidente Sivae, il dott. Franco Andreone zoologo e il dott. Michele Capasso, veterinario.



Tra le associazioni presenti la Foi, che raccoglie oltre 17mila allevatori amatoriali, rappresentata da Dario Loreti e Gennaro Iannuccilli, che hanno annunciato l'adesione al Coordinamento da parte dell'associazione, Emanuele Scanarini, presidente di Iga (Italian Gekko Association) e altre associazioni.



Al tavolo presenti anche importanti esponenti del mondo economico quali Viriglio Camillini, presidente nazionale Aisad/Confesercenti (Associazione italiana imprese settore animali domestici), Antonella Baggini, consigliere di Unionpet, società che offre servizi a circa il 90% degli industriali che nel nostro Paese operano nell’alimentazione e accessoristica per la cura degli animali da compagnia, Natasha Bruni in rappresentanza di Aipa, Associazione che unisce aziende del settore dell'acquariologia.



"Il Coordinamento – ha spiegato il senatore Briziarelli – nasce con la volontà di mantenere alta l’attenzione sul tema per dare voce a tutti coloro che a vario titolo lavorano o si occupano di animali esotici. Il Coordinamento, che non vuole sostituirsi alle Associazioni già esistenti, ma piuttosto essere di sostegno ad esse, si muoverà su due fronti: da un lato assicurerà che l'equilibrio raggiunto con lo schema di Decreto Legislativo, uscito dal Consiglio dei Ministri, non venga stravolto, ma possa anzi essere ulteriormente migliorato, dall’altro, lavorerà per mantenere permanente la campagna #esoticimafamiliari e per sensibilizzare l’opinione pubblica anche attraverso incontri su tutto il territorio nazionale”.



L’iniziativa è frutto della mobilitazione che ha coinvolto migliaia di appassionati, medici veterinari ed associazioni che condividono la necessità di introdurre regole chiare senza mettere fuori legge un’intera categoria di animali come tartarughe, pappagalli, canarini, piccoli mammiferi, pesci e simili che nulla hanno a che fare con esemplari pericolosi o in via di estinzione.



"La legge di delegazione europea all'articolo 14 lettera q) rischia di alimentare le zoomafie, una conseguenza da evitare che non andrebbe certo a favore della tutela degli animali", conclude il senatore Bergesio.