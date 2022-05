Bando PINQuA: sette interventi del Comune di Cuneo nelle procedure di gara per gli Accordi Quadro

Esteso fino giovedì 26 maggio il periodo utile per presentare le offerte per le quattro procedure di gara, per l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, pubblicati da Invitalia per conto dei Comuni e delle Città metropolitane coinvolte nell’attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA (Missione 5 – Componente 2, investimento 2.3 del PNRR).



L’obiettivo delle procedure di gara è affidare i lavori e servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi in esso compresi.



La proroga è avvenuta In considerazione della richiesta da parte degli operatori economici di avere maggiori tempi per poter procedere alla presentazione della propria offerta, considerando anche una analoga specifica richiesta rappresentata da ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, e tenuto conto della necessità di assicurare la massima partecipazione degli operatori economici alla predetta procedura, evitando comunque ogni ricaduta che possa inficiare l’ordinato celere espletamento della stessa.



La proroga è stata convenuta previamente anche con MIMS e ANCI.

Maggiori informazioni a QUESTO LINK.