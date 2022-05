Cortemilia, oltre 10mila turisti l’hanno scelta nel 2021. Sette su dieci sono stranieri

I dati statistici recentemente presentati dall’Osservatorio turistico della Regione Piemonte, hanno confermato ciò che già si era percepito, viste le presenze di visitatori che hanno raggiunto Cortemilia e il suo territorio nell’ultimo anno.

"Nonostante il periodo pandemico – spiega Marco Zunino, consigliere comunale con delega al Turismo –, negli ultimi due anni si sono registrati numeri che non apparivano dal 2016 . Se nel 2020 le presenze totali sono state circa 7.000, il 2021 ha visto Cortemilia superare addirittura le 10.000 presenze; numeri importantissimi, visto che i movimenti si riferiscono a un periodo di restrizioni e di emergenza sanitaria, che segnano una grande ripresa e che portano a scommettere su un aumento esponenziale previsto per i prossimi anni. Offrire mete immerse nella natura e attività all’aria aperta è stato il nostro vantaggio per farci conoscere".

Ma c’è anche un altro dato piuttosto importante e sorprendente: il flusso dei turisti stranieri negli ultimi due anni è stato ancora dominante, nonostante la realtà del comparto ancora oggi sia compromessa dalla situazione generale: 5.000 presenze nel 2020 e oltre 7.000 nel 2021, mentre le presenze provenienti dalle regioni italiane sono state quasi 2.000 nel 2020 e quasi 3.000 nel 2021. Ciò conferma il grande e immutato interesse degli stranieri per questo territorio, sempre più riconosciuto a livello mondiale.

"Il 2021 ci ha dimostrato che l’aver creduto nella ripresa si è svelata la scelta giusta – conclude il primo cittadino Roberto Bodrito –, sono certo che questo sia l’inizio di un grande viaggio offerto ai turisti, grazie anche alla collaborazione con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero e all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, alla riscoperta di Cortemilia e dell’Alta Langa".

La capitale della Nocciola continua quindi ad accogliere grandi numeri che sono destinati ad aumentare e, se si entra nei dettagli, si scopre ancora che nel 2020, tra le 109 strutture ricettive della provincia di Cuneo, Cortemilia si è classificata al 12° posto e nel 2021 al 16°. Un bel viaggio che continua, sull’onda della conferma del riconoscimento di Comune Turistico che Cortemilia ha ricevuto anche per questo 2022.