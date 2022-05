Da domani, venerdì 20 maggio, aprono le strade del Colle dell’Agnello e del Pian del Re

“Il coordinamento transfrontaliero tra la Provincia di Cuneo e il Dipartimento delle Hautes Alpes ha stabilito che da domani, venerdì 20 maggio, a partire dalle ore 16, sarà aperto completamente il valico del Colle dell’Agnello che unisce la valle Varaita alla valle del Guil”.

Lo annuncia il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni, il quale rivolge un ringraziamento, oltre che ai consiglieri provinciali dell’area saluzzese, Flavio Manavella e Silvano Dovetta, agli amministratori d’Oltralpe Valérie Garcin, Marcel Cannat e Dominique Moulin.

La strada, visto lo scarso innevamento e le condizioni meteo favorevoli, era già stata aperta dal 13 maggio per 6 km, fino a pian dell’Agnello, per consentire un parziale accesso in auto agli escursionisti.

Ora sarà possibile il transito completo del valico per la gioia di ciclisti e mototuristi e per quanti, nei suoi sensi di marcia, vorranno recarsi in Francia o da venire in Italia.

Un’apertura record, visto che negli scorsi anni si arrivava ad avere accesso al Colle solo a metà o a fine giugno quando non ai primi di luglio.

Sempre per quanto riguarda le strade in quota nelle valli del Saluzzese, da segnalare che, ancora da domani, venerdì 20 maggio, la Provincia con ordinanza n. 238 del 17/05/2022 ha disposto la riapertura al transito, a partire sempre dalle ore 16 della strada provinciale che da Pian della Regina consente l’accesso alle sorgenti del Po, a Pian del Re.

Una boccata d’ossigeno quanto mai importante per il turismo delle due valli e per l’intera pianura dopo i due difficili anni della pandemia.