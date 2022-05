Duro "j'accuse" di Betti Balducci del Partito Gay-LGBT+ su presunti comportamenti scorretti di amministrazioni della Granda in cui il partito ha depositato le liste per le comunali

La lista Partito Gay-LGBT+ ha depositato in Granda la proprie candidature per le prossime comunali, come detto, in cinque piccoli paesi: Bastia Mondovi, Cravanzana, Frabosa Soprana, Rittana e Salmour.

Colpiti della gravità delle accuse, pur generiche nell'individuazione dei presunti singoli colpevoli, abbiamo tentato di richiedere direttamente ai responsabili per legge del buon andamento delle operazioni elettorali dei rispettivi Comuni di competenza, cioè i Sindaci in scadenza (e nel caso di Cravanzana il commissario prefettizio pro tempore), un commento sullo scritto di Betti Balducci.

Gianfranco Sineo, Sindaco di Salmour che si candida consigliere e Iole Caramello, Sindaca di Frabosa Soprana che si ricandida a primo cittadino, si sono limitati ad un "no comment" , specificando di non ritenersi per nulla destinatari delle parole di Betti.

Francesco D'angelo, commissario prefettizio di Cravanzana e Paolo Crosetti, Sindaco di Bastia - che per inciso non si ricandida - non hanno fornito alcuna risposta ;

Più articolata la risposta del Sindaco uscente di Rittana Giacomo Doglio , che, per inciso, si ricandida per il secondo mandato: "Non è certamente il caso del nostro comune dove abbiamo una impiegata di un rigore e rispetto delle regole e delle persone assoluto. Le cose evidenziate nel messaggio sono di gravità intollerabile, ragion per cui e dal momento che mi risulta che il partito in questione si sia presentato in un numero di comuni che si conta sulle dita di una mano, sarebbe necessario accompagnare con nomi e cognomi le accuse per evitare che si generalizzino comportamenti inqualificabili. Anche questo rientrerebbe nelle cose che si dovrebbero pretendere nel nome del diritto e della democrazia". Aggiunge: "S e volessero venire a trovarmi a Rittana sarei contento di far conoscere loro il paese "

Data la concomitanza con la presentazione, relativamente a sorpresa, di liste legate ad un altro partito, Italexit, in tre dei cinque comuni - Frabosa Soprana, Rittana e Salmour - abbiamo vieppiù provato ad approfondire con Alessandro Balocco , referente provinciale del partito di Paragone, la vicenda, ricevendo una risposta lineare che ci è parsa sottilmente caustica: "Nulla da dichiarare, chi segue la normativa elettorale alla lettera non riscontra nessun tipo di problema."

Alle nostre domande in merito alla mancanza di indicazione circostanziata degli individui che si sarebbero comportati nei modi descritti, alla richiesta di conferma della sua percezione di una ipotetica "anomalia" tutta cuneese, nonché alla individuazione a suo modo di vedere di soluzioni risolutive dei comportamenti da lui stesso denunciati, abbiamo ricevuto una risposta piuttosto articolata da Davide Betti Balducci, che sintetizziamo:

"Non presenteremo denunce formali perché tutti questi tentativi fatti in una parte dei comuni in cui ci siamo presentati non sono andati in porto. Qui si tratta più che altro di un problema etico e morale. Ci sono troppi sindaci che pensano che il Comune che amministrano sia casa loro! Tutte queste azioni non sono totalmente colpa di questi sindaci, è uno stile, c'è una ostilità.

Vogliono tenere le persone che non sono del territorio, fuori dal territorio. Non è un modo umano di fare politica. La colpa è anche di chi dovrebbe monitorare questi signori. Bisognerebbe controllare. Se io non tiravo fuori questa storia, non succedeva nulla. Altre persone mi hanno confidato di aver avuto anche in passato questi problemi. Bisognerebbe intervenire controllando gli amministratori! Che sia una coincidenza mi sembra impossibile, perché mi è stato detto che è un metodo".