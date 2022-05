Il Lions Bra Host presente al “Lions Day” di Albenga di fine aprile

La manifestazione, giunta alla sua 20ª edizione, è stata l’occasione per tanti soci, giunti da Club e regioni diverse, di stare insieme in amicizia, gustando le meraviglie dell’antica cittadina della Riviera di Ponente, che richiama dolci ricordi di vacanze.

All’appuntamento, organizzato con lo scopo di conoscere meglio il mondo lionistico, ha preso parte anche una delegazione del Lions Bra Host, guidata dal presidente Armando Verrua . Per lui il premio per aver sponsorizzato nuovi Soci i quali, a loro volta, siano rimasti iscritti nel Club per il minimo di un anno e un giorno.

Molto intenso il programma in cui sono stati esposti i traguardi raggiunti negli anni dalla Scuola Cani Guida per non vedenti, l’attività Banca degli Occhi che preleva e custodisce le cornee e il bilancio del centro raccolta occhiali usati che li raccoglie, cataloga ed invia in tutto il mondo.