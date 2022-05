Spettacolo: Lega, riconosciuto il ruolo della cultura grazie a sottosegretario Borgonzoni

"Con l'approvazione della legge delega al Governo in materia di spettacolo, concediamo il giusto riconoscimento ad un settore di enorme spessore qual è quello della cultura del nostro Paese. Abbiamo apportato necessarie modifiche o integrazioni che aprono una nuova fase nella vita lavorativa di migliaia di professionisti".



Così i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio e Maria Gabriella Saponara, capogruppo in commissione Cultura a Palazzo Madama.



"Istituiamo il registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo a cui si dovrà accompagnare una decisa attività di informazione da parte dell'Inps; diamo mandato al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali, così da sbrogliare le lungaggini burocratiche; consolidiamo il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, riconoscendo la dovuta professionalità a tanti lavoratori. E ancora: rafforziamo ed ampliamo le funzioni dell'Osservatorio dello spettacolo, che potrà contare delle indicazioni di un Tavolo permanente del settore".



"Il nostro grazie al sottosegretario Borgonzoni, che ha seguito con attenzione il percorso del provvedimento, vista la centralità dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che grazie alla loro professionalità e passione, rendono il nostro Paese grande e riconosciuto in tutto il mondo".