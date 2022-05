Un'onda rosa in miniatura nel centro di Cuneo: centinaia di bambini in festa per il Giro d'Italia [VIDEO e FOTO]

Erano almeno seicento i bambini che, stamattina 19 maggio, hanno formato un lungo corteo rosa, preludio della tappa di domani del Giro d'Italia, che arriverà a Cuneo.

Chiin bici, chi in passeggino, chi a piedi, con maestre, educatrici e tanti genitori, si sono radunati in piazza Galimberti e hanno sfilato in via Roma, accolti dalle canzonicine e dai balletti di due energiche animatrici, tra bolle di sapone e canti.

Il "Girino d'Italia" ha visto la partecipazione di 15 scuole cittadini tra nidi, baby parking, sezioni primavera e scuole dell’infanzia. Una grande festa all'aperto, un'occasione di incontro e scambio che celebra la voglia di stare insieme e lancia quella che domani sarà una festa di tutta la città, che continuerà poi per tutto il weekend con l'Adunata dei Bersaglieri.

A vegliare sulla riuscita e sulla sicurezza dell'evento anche i volontari di Protezione Civile.