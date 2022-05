Caso Cella: le analisi sul Dna rallentate anche per colpa del Covid

“Non è facile, ma non è neanche impossibile”.

Con queste parole che lasciano aperto ogni possibile risvolto per un giallo insoluto da 25 anni, Emiliano Giardina - il genetista che ha intercettato “ignoto numero 1”, incastrando Massimo Bossetti, l'assassino di Yara Gambirasio - ha commentato le analisi svolte per conto della procura di Genova, che gli ha affidato l’esame dei reperti del delitto insoluto di Nada Cella. La ragazza venne uccisa a 24 anni il 6 maggio del 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari dove lavorava come segretaria.

Per il suo delitto, a un quarto di secolo di distanza, è stata indagata Anna Lucia Cecere, ex insegnate, ora residente a Boves.

“Entro fine mese - ha aggiunto il dottor Giardina - potremo conoscere il risultato delle analisi genetiche sull'omicidio di Nada Cella e avere, o non avere, il nome dell'assassino”.

Quello che l’esperto si attende è quindi una risposta netta, un “sì” o un “no”, che inchiodi l’indagata alle sue responsabilità, oppure la scagioni del tutto.

Anche se in un impianto accusatorio il ritrovamento di alcune tracce di Dna non aprono per forza la porta alla colpevolezza.

I risultati degli esami genetici dovevano essere presentati alcuni mesi fa, ma come ha spiegato il genetista Giardina: “Dopo la fase dei reperti, stiamo effettuando la comparazione: fasi complicate che richiedono molto tempo per il numero di analisi da effettuare”.

Inoltre il laboratorio ha subìto delle chiusure per via del Covid, così l’indagine ha rallentato ancora di più.

Intanto in questa triste storia che si trascina ormai da troppo tempo, due donne attendono i risultai del laboratorio dell’esperto incaricato dalla procura genovese: l’indagata Cecere e Silvana, la mamma di Nada.