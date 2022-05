Compral Latte: terzo mandato alla presidenza per il fossanese Tortalla

Si è svolto stamane, giovedì 19 maggio, il Consiglio di Amministrazione di insediamento di Compral-Latte Soc. Coop. Agr.



I tredici consiglieri, tutti confermati dalla recente assemblea dei soci, hanno rieletto per il terzo mandato consecutivo come presidente Raffaele Tortalla di Fossano, 62 anni, e come vicepresidente Roberto Chialva di Tarantasca, 74 anni.



"Una conferma che mi inorgoglisce – dichiara Tortalla – e che suggella il grande lavoro e i risultati ottenuti in questi anni. Ci aspettano ora delle sfide di crescita importanti per le quali sarà fondamentale mantenere la compattezza, la dedizione e l’unità di intenti che il Consiglio ha sempre avuto".