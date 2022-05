I materiali delle cucine moderne

Per molte famiglie la cucina è il cuore pulsante della casa: non un semplice luogo in cui si preparano i pasti, ma anche il centro in cui si sta insieme ai propri cari a tavola, per cenare, per bere il caffè o anche solo per chiacchierare. Visto che sono molteplici i momenti nel corso della giornata che ci vedono permanere in cucina, vale la pena di riservare la massima attenzione a questo ambiente della casa, curando la sua progettazione in ogni particolare. MYL IDEA mette a disposizione dei propri clienti un team impegnato proprio in questo senso: coloro che hanno bisogno di cucine Torino , così, hanno la certezza di usufruire di un servizio perfetto.

Guida alla scelta della cucina

Prima di qualunque acquisto, può essere utile capire quali sono le parti più importanti di una cucina e i materiali di composizione, anche per verificare tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e dal design: una vasta gamma di potenzialità che vale la pena di sfruttare fino in fondo. Occorre domandarsi, per esempio, se sia meglio un frigo incassato o free standing, quali siano le differenze fra i vari frontali e come scegliere il top giusto.

A proposito di piani top

Il piano top può essere considerato la parte più importante della zona di lavoro, in cui si fa praticamente tutto: si impiatta, si impasta, si taglia, e così via. Proprio per questo motivo è bene sceglierlo con la massima attenzione. Le finiture a disposizione sono molteplici, così come i materiali. I piani in acciaio inox sono molto resistenti, per esempio, ma si possono citare anche i piani in gres porcellanato, molto robusti e capaci di sopportare temperature fino a 300 gradi. Ci sono, ancora, i piani in truciolare con rivestimento in laminato HPL fino a 6 cm e, invece, piani in laminato HPL che non prevedono l’impiego di truciolare, altrettanto solidi. Infine meritano di essere menzionati i cosiddetti piani tecnici in agglomerato di quarzo, formati da resine e quarzo, con un livello di robustezza simile a quello dell’HPL. Quelle che abbiamo menzionato, comunque, sono solo alcune delle tante soluzioni fra cui è possibile scegliere.

Il frontale della cucina

Se il top è molto importante, i frontali non sono certo da meno, perché a loro volta contribuiscono a definire alla cucina. Essi, infatti, determinano lo stile dell’ambiente, che può essere – per esempio – vintage, moderno o rustico. Al tempo stesso sottolineano anche la più fine estetica. Non bisogna mai dimenticare che la scelta dei materiali non è importante solo dal punto di vista funzionale e a livello tecnico, ma anche – appunto – sul piano estetico. Una portina può essere caratterizzata da una struttura interna in alluminio, in mdf o in truciolare, e lo spessore può variare da un minimo di 22 a un massimo di 28 mm.

La scelta delle superfici

Nel caso in cui si voglia optare per una cucina rustica o dallo stile classico, conviene privilegiare una superficie in legno impiallacciato o in legno massello. Molto più numerose sono le proposte a disposizione per una cucina moderna. In questo caso, infatti, si spazia dal vetro temprato al fenix, passando per il laccato e il laminato, senza dimenticare il gres, il vetro temprato e il melaminico, che a seconda dei casi può offrire un effetto cemento, un effetto lucido o un effetto legno. Per una cucina vintage, invece, i materiali dovranno offrire un giusto mix fra moderno e classico. A seconda del materiale varia, ovviamente, la capacità del frontale di resistere agli urti e all’usura.

I sistemi di apertura

Infine, un ultimo aspetto su cui ci si deve focalizzare riguarda il sistema di apertura; ci sono le cucine a gola, quelle a maniglia e quelle a gola integrata. Ogni meccanismo offre prestazioni specifiche in termini di longevità e di fruibilità. Le cucine moderne presenti sul mercato odierno sono disponibili in varie declinazioni; ci sono maniglie a gola in fresata sulle ante, per esempio, e gole in battuta sui frontali. Da MYL IDEA si possono trovare entrambe le soluzioni, ovviamente.