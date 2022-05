Confartigianato Fossano: due giorni di eventi coi premi alla fedeltà associativa e la gran grigliata dell’amicizia

Dopo un lungo periodo in cui l’emergenza sanitaria ci ha tenuti relegati in casa, quale migliore occasione per trascorrere una giornata in compagnia e allegria con familiari e amici. E’ il suggerimento che arriva dalla Confartigianato di Fossano, al lavoro per organizzare una due giorni di eventi – in programma tra sabato 25 e domenica 26 giugno – con la quale il sodalizio presieduto da Clemente Malvino intende coinvolgere tutti gli artigiani e il mondo produttivo fossanese.



Nel dettaglio sabato 25 giugno alle ore 18 è prevista la cerimonia di intitolazione di una via (ex via Priaggio, nell’area artigianale Protezione Civile) a Dino Malvino, storico presidente artigiani Fossano e Provincia





La serata proseguirà sotto la tettoia di piazza Dompé con la “Premiazione Fedeltà Associativa 2022” e, alle ore 20,30, con la cena che coinvolgerà i premiati e, in contemporanea, con la “gran grigliata dell’amicizia artigiana”, a cura della Pro Loco Fossano e alla quale sono invitati tutti gli artigiani, familiari e amici, in "un evento che vuole dare un forte segnale di rinascita, coinvolgendo la comunità fossanese e il mondo artigiano all’insegna dell’amicizia" (prezzo scontato 10 euro grazie a contributo di Confartigianato).

E’ già possibile dare la propria adesione ai seguenti contatti: Barbara Giraudo, Confartigianato Fossano: 0172.1809077; Giuseppe Berardo, 339.2611590; scrivendo alla mail artigiani.fossano@confartcn.com.

Domenica 26 giugno, alle ore 16,30 presso la Segheria Chiappella di località San Sebastiano, è invece in calendario l’appuntamento “Esperienze Artigiane sul palco – Esibizione LE STELLE DELLA DANZA” con Virna Toppi, Prima ballerina Teatro alla Scala di Milano, e Gioacchino Starace, Ballerino Teatro alla Scala di Milano.

Prenotazione obbligatoria su: creatoridieccellenza.it/esperienze-artigiane-sul-palco