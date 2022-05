Elezioni, per il candidato sindaco Enrico Rosso una "Mondovì a misura di cittadino con nuovi percorsi pedonali e un centro polifunzionale" [VIDEO]

"Mondovì è forse l'unica delle sette sorelle a non avere ancora un centro polifunzionale" - spiega Rosso - "Come coalizione di centro destra ci impegneremo per intercettare, tramite i nostri riferimenti istituzionali, le risorse finanziarie sia da enti privati che pubblici, legati anche ai bandi PNRR, per realizzare quest'opera, utile come palazzetto dello sport per la società professionistiche sportive, ma anche per spettacoli, concerti e attività di aggregazione.