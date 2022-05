Borgo, il Governatore Alberto Cirio sarà ospite alla presentazione della lista civica Realizziamo Insieme

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sarà ospite alla presentazione ufficiale della lista civica Realizziamo Insieme di Borgo San Dalmazzo, martedì 24 maggio, alle ore 19, presso la Sala Consiliare in piazza Liberazione 6. Alla presentazione, alla quale prenderanno parte il candidato Sindaco Paolo Giraudo e i candidati Consiglieri che compongono la lista, è invitata a partecipare tutta la popolazione del Comune.



"Sarà un'occasione per farci conoscere da tutti" ha dichiarato Paolo Giraudo, "ma anche un utilissimo momento di confronto con la più alta carica della nostra Regione. La possibilità di realizzare progetti importanti, infrastrutture per i cittadini, e più in generale l'opportunità di poter disegnare una crescita sostenibile e moderna, sono fortemente condizionate dall'aiuto e dal sostegno che le amministrazioni pubbliche più importanti possono offrire ai nostri Comuni" ha proseguito Paolo Giraudo. "La presenza che il Governatore Cirio ci ha concesso è garanzia della sua attenzione verso la nostra comunità, e prelude alla possibilità di una fattiva collaborazione per il futuro, e per questo lo ringrazio fin da subito".



Appuntamento quindi martedì 24 maggio, alle 19, in Sala Consiliare a Borgo San Dalmazzo.