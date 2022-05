Nuovi appuntamenti a Saluzzo con "Ri-abitare il futuro"

Prosegue con nuovi appuntamenti il percorso di inaugurazione de «Il Quartiere», il nuovo polo socio-culturale della città di Saluzzo, ”culla” di creatività, cultura ed inclusione, realizzato negli spazi della rinnovata caserma «Musso» di piazza Montebello.

Martedì 24 maggio alle 16 si terrà «RiAbitare il futuro – Cultura, Storia, Identità», un approfondimento storico che unirà diverse brevi lezioni.

Si affronteranno i temi dell'evoluzione storica dell'edificio, dei diversi corpi militari che negli anni si sono avvicendati al suo interno e dei personaggi i cui nomi sono legati al complesso: dal capitano Mario Musso a Lidia Beccaria Rolfi, a cui nel giugno 2021 è stata intitolata la nuova biblioteca civica. Interverranno, coordinati dallo staff del Quartiere, il collezionista ed appassionato di storia Luca Fino, il generale Giacomo Verda ed il luogotenente Gaetano Giuliano.

Il programma di «RiAbitare il futuro» riprenderà venerdì 27 maggio con «Cultura, Spazi, Comunità», che ha ottenuto il patrocinio, tra gli altri, anche dell'Associazione Italiana Biblioteche, un'intera giornata di studio e lavoro dedicata agli spazi culturali e sociali.

Sabato 11 giugno, infine, si concluderà con «Il Quartiere in festa», il grande momento conviviale per l’intera cittadinanza e che vedrà protagonisti, in particolare, i ragazzi e le ragazze che celebreranno qui l’inizio delle vacanze estive e la fine delle lezioni.

Per quest'ultimo appuntamento è ancora aperta, fino alle 12 di lunedì 30 maggio 2022, la “call” per artisti tra 14 e 35 anni, che sono invitati ad esibirsi dal vivo nella nottata conclusiva dell’inaugurazione. Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link: https://forms.gle/vJ3MabmvZWn6j8ih6

Per chiarimenti, info e prenotazioni cultura@comune.saluzzo.cn.it oppure 348-0707998. https://visitsaluzzo.it/eventi/riabitare-il-futuro-cultura-storia-identita-percorso-di-inaugurazione-deil-quartiere-casa-della-partecipazione/ https://visitsaluzzo.it/eventi/riabitare-il-futuro-cultura-spazi-comunita-percorso-di-inaugurazionede-il-quartiere-casa-della-partecipazione/