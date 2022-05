Salotti musicali: il duo Christiana Coppola e Ludovica De Bernardo al Monastero della Stella di Saluzzo

Christiana Coppola al violoncello e Ludovica De Bernardo al pianoforte, saranno le protagoniste del concerto di domenica 22 maggio alle 17,30 nell’ambito della rassegna “I Salotti musicali” al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/A –Saluzzo).

Il concerto è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione Toret artist tre sei zero di Torino, l’associazione saluzzese “Amici del teatro e della musica Magda Olivero” e il conservatorio di Novara.

Di particolare rilevanza è la giovane età dalla violoncellista Christiana Coppola, di soli 17 anni, magistralmente accompagnata al pianoforte da Ludovica De Bernardo. Le due musiciste eseguiranno la Sonata n. 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, op. 38, di Johannes Brahms e la Sonata in La maggiore (trascrizione per violoncello e pianoforte) di César Franck.

Christiana Coppola, è nata a Napoli da una famiglia di musicisti, inizia lo studio del violoncello a 7 anni e a soli 12 è ammessa al Conservatorio di Novara. Nonostante la giovane età, può vantare numerosi riconoscimenti in diverse competizioni musicali.

Ludovica De Bernardo, anche lei di Napoli, è una pianista affermata, vincitrice di numerosi premi prestigiosi. Svolge un’intensa attività concertistica, invitata da importanti istituzioni e festival musicali. Ingresso libero. Prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/prenotazioni o al numero del Monastero della Stella: 0175-291447.