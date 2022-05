Ciclismo: trionfo di Leonardo Viglione nella Cicloscalata Monastero-Bertolini

La sera di mercoledì 18 maggio si è svolta a Monastero Vasco la Cicloscalata Monastero-Bertolini, valevole come quarta prova del Campionato Provinciale della Montagna, organizzata dal Mo.Va. Bike in collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo sulla breve, ma dura ascesa che da Roapiana ha condotto gli atleti sopra località Vivalda.

Dopo la sospensione per due anni causa covid, è stato bello riproporre questa gara in un piacevole clima serale che ha ristorato i partecipanti dalla calura e dalle fatiche agonistiche con un ricco rinfresco e premiazione finali.

Non poteva mancare all’appuntamento sulle sue alture il monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport) che, avendo dovuto saltare la prova inaugurale del Belvedere ancora reduce dall’infortunio, ci teneva particolarmente a ben figurare in questo evento casalingo su una salita spesso affrontata nel corso della sua riabilitazione e che in corsa non era ancora riuscito a domare, dopo che dal 2014 al 2017 aveva firmato quattro successi consecutivi nelle prime edizioni della manifestazione, ma su un altro arrivo.

Viglione ha subito allungato in progressione al primo tornante quando il camoscio delle Langhe Mauro Porro ha rilanciato sulle durissime rampe iniziali ed è così rimasto in testa un drappello di soli tre atleti. Porro è riscattato ancora di carattere, ma Viglione in grande forma ha sempre risposto prontamente, controllando agevolmente la situazione anche quando ha impresso il suo ritmo davanti il bravo Giorgio Bordone con Porro invece in difficoltà. Si è giunti così all’epilogo finale dove Viglione, ancora fresco nonostante l’alta andatura di gara, ai duecento metri ha lanciato di potenza lunga la sua volata andando a trionfare per distacco a braccia alzate.

Secondo assoluto e primo tra gli Junior è giunto Bordone con Porro terzo e primo tra i Veterani. Tra le Donne, che sono state generosamente omaggiate di un premio speciale, si è invece imposta Maria Grazia Rittano. Gli altri vincitori di categoria infine sono stati Giampaolo Magnetto tra i Gentleman, Roberto Appendino tra i Supergentleman B e Giuseppe Dell’Atti tra i Supergentleman A.

Il successo ottenuto sulle sue amate strade di allenamento da Viglione ha così confermato il pieno recupero del monregalese dopo l’infortunio da cui è anzi uscito con prestazioni in salita migliorate ed ora il prossimo appuntamento del Campionato Provinciale della Montagna è fissato per mercoledì prossimo, 25 maggio, a Cervasca con la classica Cicloscalata a Madonna degli Alpini, dove Viglione proverà a proseguire la serie di successi assoluti nelle ultime sue tre gare, con quelli di categoria conquistati in tutte le cinque disputate in questa stagione.