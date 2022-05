Racconigi Cycling Team: sei atlete alla partenza del "Giro della Campania in Rosa"

Prima corsa a tappe stagionale per il Racconigi Cycling Team, che darà battaglia al “Giro della Campania in Rosa”, manifestazione curata dalla regia organizzativa della Belardo Sport Promotion riservata alla categoria donne open. La corsa campana, ormai giunta all'edizione numero sette, scatterà ufficialmente nel tardo pomeriggio di venerdì 20 maggio con una spettacolare cronometro individuale di 2900 metri disegnati sulle strade della città di Mondragone, in provincia di Caserta, con in palio anche il primo “Trofeo Città di Mondragone”.

Sabato 21 maggio 105 chilometri, ricchi di saliscendi, condurranno le atlete da Grumo Nevano, in provincia di Napoli, fino a Montefalcione, in provincia di Avellino, dove verrà assegnato anche il “Memorial Raffaele Belardo”.

Domenica 22 maggio, infine, terza ed ultima tappa nel cuore di Caivano, in provincia di Napoli. 84 i chilometri totali di gara, spalmati sul tradizionale circuito cittadino di 8000 metri particolarmente adatto alle velociste. Quest'ultima frazione assegnerà anche la prestigiosa “Coppa Caivano”, classicissima del ciclismo italiano che un tempo era dedicata anche ai professionisti.

Il team manager Claudio Vassallo ed il direttore sportivo Roberto De Filippo schiereranno ai nastri di partenza della più importante corsa a tappe del sud Italia sei atlete: l'under al primo anno di categoria Matilde Beltrami e le junior Benedetta Brafa, a podio al “Gran Premio Valle del Ticino” di Galliate (NO), Camilla Marzanati, Asia Rabbia, Matilde Ceriello, tra le più forti al “Gran Premio Valle del Ticino”, ed Elisa Roccato, più volte piazzata in 'top ten' in questi primi mesi di gare.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA”:

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Asia Rabbia (Junior I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

LE TAPPE DEL “GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA”

- Venerdì 20 Maggio: (1° Tappa - “Trofeo Città di Mondragone”) Cronometro Individuale a Mondragone (2,900 Km)

- Sabato 21 Maggio: (2° Tappa - “Memorial Raffaele Belardo”) Grumo NevanoMontefalcione (105 Km)

- Domenica 22 Maggio: (3° Tappa - “85° Coppa Caivano”) Caivano-Caivano (84 Km)

LE MAGLIE DEL “GIRO DELLA CAMPANIA IN ROSA”:

- Maglia Blu (Picano Rent): leader classifica elite

- Maglia Bianca (PSM Immobiliare): leader classifica junior

- Maglia Ciclamino (Selle SMP): leader classifica a punti

- Maglia Verde (Petrone - Antica Distilleria): leader G.P.M.