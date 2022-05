Volley maschile A2, finale playoff. Cuneo vuole riaprire la serie, Botto: "Società e tifosi credono in noi, li vogliamo rendere orgogliosi"

La serie della Finale Play Off A2 è lunga, servono 3 vittorie su 5 gare e i biancoblù hanno un solo obiettivo, pareggiare domani sera in Gara2 per riaprire i giochi.

Il tempo tra un match e l’atro sarà sempre meno, ma una Finale è anche questo. Il secondo atto in programma domani, questa sera,giovedì 19 maggio, in quel di Reggio Emilia, mentre Gara 3 resta calendarizzata per sabato 21 maggio alle ore 20.30 a Cuneo ed è già attiva la prevendita su www.liveticket.it con biglietto unico a 10€ e omaggio per Under 19 e categorie speciali.

In vista di Gara2, le parole di Capitan Iacopo Botto: «Dovremo essere più pazienti, sprecare meno le occasioni che verranno date, cercando di sopportare il loro servizio. Importante sarà non farsi distrarre dall’ambiente, perché il PalaBursi sicuramente sarà molto caldo e date anche le dimensioni ridotte rispetto al nostro, la bolgia si sentirà particolarmente. Per me e la squadra è molto importante sentire che la Società e i tifosi credono in noi nel riportare la serie in parità e verranno anche in trasferta. Sarà nostra premura e obiettivo del gruppo farli tornare a casa soddisfatti e orgogliosi di noi».

Per chi resta a Cuneo, la partita sarà in diretta sul canale YouTube Volleyball World al seguente link: youtu.be/n8oosN4LuVE