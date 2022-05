A Peveragno un concorso fotografico per festeggiare la big bench di "Bric Montrucco"

Sono cinque anni per la big bench di "Bric Montrucco", posizionata sulla collina di San Giorgio nel comune di Peveragno. Per festeggiare la ricorrenza Enjoy Bisalta ha lanciato un concorso fotografico dedicato.



Sarà necessario inviare massimo due fotografie all'indirizzo mail enjoy.bisalta@gmail.com entro il 23 maggio indicando nella mail nome dello scatto, autore e recapito telefonico. Sarà necessario pubblicarle sul profilo social dell'autore, taggando l'associazione giovanile e usando l'hashtag #vivienjoybisalta #bigbenchpeveragno5: verranno stampate ed esposte sulla collina il 29 maggio - data del compleanno della panchina - le prime venti fotografie scelte dalla giuria. Durante l'evento verranno selte e premiate le tre foto più belle e rappresentative.



In palio una cena per due a scelta tra ristoranti, pizzerie, osterie Enjoy Bisalta come primo premio, un'esperienza per due persone presso le strutture Enjoy Bisalta come secondo premio, un aperitivo o una colazione per due nei bar o nelle strutture ricettive Enjoy Bisalta.



Sul sito di Enjoy Bisalta tutte le informazioni.