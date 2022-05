Al Giro d'Italia due esibizioni per le nuvole ASD e le cheerleader di Cuneo

Le nuvole ASD nonché Ficec team Italia Icu special non molla un colpo.

Dopo Eurovision, sarà in prima fila al Giro d'Italia nella tappa Sanremo-Cuneo. Faranno due esibizioni a Cuneo all'arrivo del giro. Parteciperanno anche l'asd TCN cheerleading Cuneo, campionesse nazionali della propria categoria presenti nella nostra stessa federazione "FICEC".

Il presidente delle nuvole asd Berardo Isabella dichiara che "l'emozione è immensa, passare da un evento mondiale come Eurovision ad un evento come il giro d'Italia in pochi giorni ci riempie di gioia e ci fa capire che la parola inclusione sta entrando nella testa del mondo intero e ciò non può che farci piacere."