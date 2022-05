Castiglione Tinella, a 107 anni riceve la quarta dose di vaccino

Mentre il Piemonte raggiungeva l’importante traguardo dei 10 milioni di somministrazioni una bella testimonianza a sostegno dell’importanza della vaccinazione anti Covid è quella che giunge dalla Casa di Riposo "Sant’Andrea" di Castiglione Tinella.

E’ qui che la signora Margherita Bain, coi 107 anni di età tra i piemontesi in assoluto più longevi, ha confermato "con vigore" la sua adesione alla campagna vaccinale decidendo di ricevere la 4ª dose "booster", che le è stata somministrata dal dottor Elio Laudani, responsabile dei distretti territoriali dell’Asl Cn2 di Alba e Bra.

"Dovrà pur finire quest'altra pandemia", ha detto ai responsabili della struttura che da tempo la ospita, confidando "nel Signore e nella sua mammina celeste, affinché il Covid non desti più problemi e cessi la guerra in Ucraina".