Finale Play-off, Cbf Macerata-Lpm Bam Mondovì sempre più vicina, Capitan Cumino: "I nostri tifosi ci daranno una mano" (VIDEO)

Fra due giorni la Lpm Bam Mondovì sarà impegnata nella trasferta in casa della Cbf Balducci Macerata, per gara-3 della Finale Play-off di serie A2 Femminile. Match che metterà in palio la promozione in serie A1. Con il trascorrere delle ore cresce anche l'attesa per vedere all'opera le Pumine.

Un cospicuo numero di tifosi è pronto a partire alla volta di Macerata, anche grazie ai due pullman messi a disposizione dalla società della presidente Fissolo. La squadra di coach Solforati, invece, partirà domattina per il ritiro nelle Marche. Ecco il commento della palleggiatrice, nonchè capitana del Puma Maria Luisa Cumino: