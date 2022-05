A Ceva "Un giro nel Giro" con la pedalata amatoriale di Francesco Moser, Maurizio Fondriest e Alessandro Ballan

In occasione del 20° anno come sponsor del Gran premio della montagna al Giro d'Italia, Banca Mediolanum, ha organizzato "Un giro nel giro": una pedalata amatoriale per vivere l'emozione del percorso del Giro.

A condurla Francesco Moser, Vincitore del Campionato del Mondo nel 1977 e Vincitore del Giro d'Italia 1984; Maurizio Fondriest, Vincitore del Campionato del Mondo nel 1988 e Alessandro Ballan, Vincitore del Campionato del Mondo 2008 e del Giro delle Fiandre nel 2008, accolti questa mattina a Ceva da fan e appassionati, in attesa del passaggio della Sanremo-Cuneo.