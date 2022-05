A Cuneo saranno installati sei nuovi pannelli informativi dedicati alle attività commerciali e artigianali presenti in centro città

Si susseguono le iniziative del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, l’innovativo strumento per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività comuni mirate a valorizzare il commercio locale.



Saranno installati nelle prossime settimane, all’imbocco di alcune delle vie laterali di corso Nizza, l’arteria centrale della città, sei nuovi pannelli informativi indicanti le attività commerciali e artigianali con i servizi presenti nelle vie stesse. L’iniziativa è stata decisa dalla Cabina di Regia del Distretto.



I pannelli riporteranno il logo del Distretto Urbano del Commercio, il nome della via e la denominazione esatta delle attività presenti lungo l’arteria. Il tratto urbano considerato va dal lato nord di corso Santorre di Santarosa al lato sud delle vie Schiapparelli e Negrelli. Chi volesse segnalare direttamente al Comune il proprio interesse all’iniziativa potrà farlo inviando una e-mail all’indirizzo attivitaproduttive@comune.cuneo.it con oggetto: “Pannelli di via Distretto del Commercio”. Andrà specificato l’indirizzo, il numero civico e la denominazione dell’attività insediata.



«Poiché l’inserimento del nominativo aziendale è a discrezione delle attività presenti - dichiara il Manager del Distretto Urbano del Commercio di Cuneo, Andrea Marino - nei prossimi giorni verranno raccolte le adesioni in collaborazione con le associazioni di categoria dei settori commerciale ed artigianale della Città di Cuneo, che si sono incaricate di contattare e avvisare direttamente le aziende presenti. Ogni attività può comunque segnalare al Comune la volontà o meno di vedere inserito il proprio nominativo sui pannelli».