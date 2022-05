Anche Bra partecipa a “Spazzamondo”: scuole e volontari all'opera per pulire la città

Anche quest’anno il Comune di Bra partecipa all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, uno degli eventi promossi dalla Fondazione CRC con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla cura e alla salvaguardia degli spazi comuni, con un impegno concreto per la pulizia di alcune aree delle città coinvolte.



L’evento è in programma nella mattinata di sabato 4 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, dalle ore 9 alle 12. A Bra è previsto un unico punto di ritrovo (in piazza Arpino) per la distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti. I cittadini braidesi che desiderano partecipare attivamente alla pulizia devono iscriversi on line sul sito dedicato www.spazzamondo.it entro il 31 maggio. Il giorno dell’evento, dopo la distribuzione di sacchetti, pinze e attrezzatura per la raccolta e la pulizia, i volontari si dirigeranno nelle aree circostanti individuate per l’occasione.



Partecipando a “Spazzamondo” i cittadini contribuiranno a pulire l’ambiente e aiuteranno anche il proprio Comune a vincere uno dei premi messi in palio dalla Fondazione CRC. Al momento dell’iscrizione, è necessario specificare il comune di residenza nell’apposita casella. Altri premi, messi in palio dal Comune di Bra, saranno riservati ai gruppi più numerosi formati a partire da classi di scuole primarie e secondarie cittadine, a cui saranno fornite le apposite istruzioni, sia per le modalità di iscrizione, sia per la partecipazione.



“Ringraziamo fin da ora i volontari che parteciperanno all’evento – commentano il sindaco Giovanni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria – e in particolare i giovani che daranno anche una preziosa testimonianza ai loro coetanei. Una testimonianza che vorremmo fosse letta in termini di sensibilizzazione e prevenzione perché siano messi in atto da tutti e sempre comportamenti responsabili per evitare la presenza di rifiuti abbandonati”.

A Bra, l'evento è realizzato anche grazie alla collaborazione del Gruppo Civico Volontari Protezione Civile.