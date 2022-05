Costigliole Saluzzo in lutto: è mancato il geometra Valerio Peano

Commozione a Costigliole Saluzzo per la morte del geometra Valerio Peano, mancato all’ospedale di Saluzzo a 75 anni. Libero professionista con studio in centro paese, era figura nota, oltre che per la sua attività, anche per il suo impegno sociale e nel volontariato.



Lascia la moglie Elda, i figli Martina, Matteo e Alberto con le rispettive famiglie. Il funerale si svolgerà domani, sabato 21 maggio, alle 10.30 nella parrocchia di Costigliole. Stasera, venerdì 30 maggio, alle 20.30, il rosario.



L'amministrazione comunale si stringe alla famiglia e, a nome di tutta la comunità costigliolese, porge le condoglianze alla famiglia.