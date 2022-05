Cuneo dà l’addio al dottor Giovanni Castelli, dentista ed ex presidente dell’Ordine dei Medici

Lutto a Cuneo per la morte di Giovanni Castelli, stimato odontoiatra ed ex presidente dell’Ordine dei Medici provinciale, spentosi ieri sera nella sua abitazione cuneese.



Originario del Vercellese, 93 anni, si era trasferito nel capoluogo cuneese alla fine degli anni ’50. Per decenni ha condotto un frequentato studio professionale, affermandosi uno degli specialista più noti della città.



Parallelo il suo impegno nelle organizzazioni della categoria, come oggi ricorda il collega Gian Paolo Damilano, presidente per la Commissione Albo degli Odontoiatri di Cuneo: "Il dottor Castelli fu presidente dell’Ordine dei Medici provinciale per quasi un ventennio, a partire dalla metà degli Anni Settanta, ricoprendo la carica in un periodo in cui credo fosse l’unico dentista in Italia ad avere quel tipo di incarico: un caso più unico che raro per l’epoca. Era una persona – prosegue il dottor Damilano – ispirata da forti valori morali e di cui si ricordano la pacatezza, la capacità di mediazione e la concretezza. Lascia un ottimo ricordo, sia dal punto di vista professionale che sotto il profilo umano".



Giovanni Castelli lascia la moglie Giovanna, le figlie Mariella con Paolo e Paola con Fabrizio, i nipoti Alberto, Matteo, Andrea e Sara. I funerali, provenienti dall’abitazione di piazza Europa, saranno celebrati nella chiesa di San Giovanni Bosco in Cuneo domani, sabato 21 maggio, alle ore 10; seguirà la tumulazione nel cimitero di San Rocco Castagnaretta. Oggi alle 17.30 il rosario di preghiera nella stessa parrocchiale.