Cuneo in attesa del Giro: la città chiusa al traffico si prepara per l’arrivo della 13ª tappa [FOTOGALLERY]

Insieme ai tricolori che annunciano il passaggio del 69° Raduno Nazionale Bersaglieri (qui gli appuntamenti di oggi) è ovviamente il rosa del Giro d’Italia il colore che campeggia per le vie di un centro città chiuso alla circolazione delle auto e dove, mentre sono chiuse anche le scuole, fervono i preparativi per la grande festa sportiva annunciata per il pomeriggio.



Un’attesa che coinvolge tutta la città, dove in queste ore si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Nel centro già irraggiungibile se non a piedi o in bicicletta centinaia di addetti e moltissimi volontari, dalla Protezione Civile all’Associazione Nazionale Carabinieri, per citarne due, sono all’opera per la posa delle ultime transenne e il montaggio degli stand, mentre nelle vetrine dei negozi – ma non in tutte – campeggia ovviamente il rosa della festa sportiva.





LA TAPPA

La tappa è la 13ª di questa edizione 2022, con partenza da Sanremo e un percorso di 150 km che porterà i ciclisti in gara ad affrontare una parte iniziale nella quale si segnalano gli 11 km di dura salita del Colle di Nava, prima di scendere nella pianura cuneese. I traguardi volanti saranno quelli di Pieve di Teco prima e quindi di San Michele Mondovì (qui intorno alle 16), prima di imboccare corso Nizza e gli 800 metri in pavé che portano dentro l’ultimo chilometro, col rettilineo in asfalto che conduce al traguardo posto presso la chiesa del Sacro Cuore.

Grande attesa da parte degli appassionati per il risultato sportivo della corsa, con lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez in maglia Rosa (e bianca di miglior giovane), il corridore di casa nostra Diego Rosa che deve difendere la maglia Azzurra di miglior scalatore e Arnaud Démare quella Ciclamino della classifica a punti.

LA VIABILITA’ IN CENTRO

Come già segnalato da queste pagine l’arrivo del Giro d’Italia e il Raduno Nazionale dei Bersaglieri in corso sino a domenica 22 maggio hanno imposto una serie di modifiche della viabilità cittadina con strade chiuse, divieti di parcheggio e di accesso.

Piazza Galimberti è chiusa da ieri sera, giovedì, così come corso Nizza fino al semaforo con corso Giolitti, mentre nel tratto successivo di corso Nizza (fino al semaforo con corso Ferraris) è previsto il divieto di sosta permanente, così è vietato parcheggiare in corso Dante, corso Brunet, via Boggio e via Monsignor Peano.

Oggi sono poi chiuse alle auto anche piazza Europa con via Bersezio, mentre il piazzale dell’ex eliporto sarà riservato al Giro d’Italia in e-bike. Sempre da ieri sera non si può parcheggiare sul piazzale ex Mercato delle Uve. Da oggi, venerdì, inizierà il montaggio delle tribune all’altezza di corso Dante-angolo corso Nizza per accogliere le autorità che parteciperanno alla sfilata finale dei bersaglieri di domenica.

PERCORSO E STRADE IN PROVINCIA

Il passaggio del Giro d’Italia coinvolgerà anche la viabilità fuori dal capoluogo e, più in generale, parte del territorio provinciale. La Sanremo-Cuneo arriverà nella Granda dal Colle di Nava, tra Liguria e Piemonte, per poi scendere in val Tanaro, Ormea, Garessio, Ceva, poi Vicoforte con il santuario, Mondovì e la pianura attraversando Pianfei e Beinette per giungere nel capoluogo con il traguardo in centro, in corso Nizza, poco oltre il palazzo della Provincia.