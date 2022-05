Giro d'Italia 2022, Sanremo-Cuneo: Diego Rosa conserva la maglia azzurra [VIDEO]

La Sanremo-Cuneo non ha tradito le attese. Anzi, ha riservato uno spettacolo ancora più godibile di quanto previsto.

Di certo non è mancato l'entusiasmo sulle strade, con l'arrivo in corso Nizza tra due ali di folla in festa.

Se ad aggiudicarsi la frazione (la numero 13) è stato il francese Arnaud Dèmare, la Maglia Rosa resta sulle spalle di Juan Pedro Lopez Perez mentre la Maglia Azzurra (leader del Gran Premio della Montagna) su quelle di Diego Rosa.

Una prima parte di Giro di assoluto rilievo per il corridore di Corneliano d'Alba della Eolo-Kometa, acclamato al momento della premiazione dagli appassionati della "sua" provincia.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, dedicata al Made in Italy - Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Diego Rosa (Eolo-Kometa Cycling Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo)