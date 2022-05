Il paese di Ormea al centro di un saggio in uscita in questo giorni a cura dell'autore Fabio Balocco

All’inizio del secolo scorso, Ormea era uno dei Comuni più floridi dell’arco alpino occidentale italiano. La sua popolazione arrivava a quasi seimila abitanti. Aveva una ferrovia che lo collegava alla pianura. Aveva una cartiera conosciuta anche all’estero. Aveva undici alberghi e tanti altri esercizi commerciali.

Che cosa è successo ad Ormea in poco più di un secolo?

Queste le premesse per l'interessante saggio dell'autore Fabio Balocco, "Un’Italia che scompare. Perché Ormea è un caso singolare" che esce in questi giorni per l'editore Il Babi.

Il saggio indaga le cause di uno spopolamento e una decadenza condivisi con molti altri territori dell'arco montano piemontese, ma che hanno avuto in Ormea caratteristiche a loro modo uniche ed emblematiche.

Dall'introduzione di Balocco: "Ogni volta che percorro la Val Tanaro da Ceva al Colle di Nava sono attirato dalle indicazioni di borghi che costellano sia la destra come la sinistra orografica. E mi immagino quanti abitanti ancora vi risiedano. 'Pochi, di sicuro'. penso. E sorge in me la curiosità di andarci, in quelle borgate sperdute nel verde intenso della valle.

Il mio interesse per lo spopolamento in realtà nacque circa quarant’anni fa, quando mi recai nelle valli Maira e Varaita per fare un “casalingo” reportage, a base di interviste e diapositive.

Ricordo in particolare il sindaco di Elva (che poi fu insignita del non ambito titolo di Comune più povero d’Italia) che mi disse: “Quando hanno fatto la strada, la gente da qui è fuggita”.