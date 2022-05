Omaggio alle imprese del Doglianese con Iacchetti e la sua “Intervista confidenziale”

Una serata straordinaria, divertente ma anche ricca di contenuti profondi tratti dal vissuto di un grande artista della tv e del teatro, quella svoltasi giovedì 19 maggio al Cinema Multilanghe di Dogliani.

Enzo Iacchetti, attore comico e conduttore tv, noto sul piccolo schermo soprattutto per l'accoppiata con Ezio Greggio alla conduzione del tg satirico “Striscia la notizia” sulla rete ammiraglia Mediaset, è stato protagonista – accompagnato dall'attore Giorgio Centamore - di uno spettacolo che l'Associazione Commercianti Albesi e Ascom Dogliani hanno dedicato alle imprese associate dell'area doglianese.

L'ACA ha infatti intrapreso fin dal 2014 un percorso di collaborazione con Ascom Dogliani, che si è formalizzato circa due mesi fa con la modifica dello Statuto di Confcommercio della Provincia di Cuneo per il passaggio definitivo dell'associazione di categoria doglianese dall'area monregalese a quella albese.

«Tante le affinità tra i nostri territori – ha sottolineato il presidente ACA Giuliano Viglione in apertura di serata -: non c'è soluzione di continuità tra le colline delle Langhe che da Alba si spingono verso il monregalese e anche dal punto di vista imprenditoriale sono molte le similitudini – il comparto commerciale, le aziende vitivinicole, le strutture della ristorazione e dell'accoglienza turistica - così come la comune visione dello sviluppo futuro dei nostri territori. Il primo incontro ufficiale, nella sede del Comune, risale a marzo 2015. Da allora il confronto non si è più fermato, fino a giungere all'inaugurazione della nuova sede in via Marconi 10, nel febbraio 2017».

ACA e Ascom Dogliani avevamo preso un impegno e cioè di suggellare questa nuova “relazione” con una serata pubblica. E qui, una scelta precisa: anziché un convegno classico, una formula più coinvolgente, ma non per questo meno impegnata e ricca di significato». Gli ha fatto eco la presidente di Ascom Dogliani, Carla Bruno, che ha ringraziato l'ACA per l'organizzazione e le imprese per la fiducia accordata al sodalizio locale che rappresenta le categorie ed eroga servizi.

Il sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo – presente come alcuni colleghi amministratori dei centri vicini – ha sottolineato che «l'unione con Alba costituisce uno scambio fondamentale per il benessere reciproco delle rispettive aree: la platea internazionale si aspetta molto da questo territorio e lavorando in rete possiamo dare risposte importanti».

«Enzo Iacchetti è un amico del nostro territorio – sottolinea Fabrizio Pace, direttore ACA – tanto che da oltre un decennio è conduttore fisso dell'appuntamento di promozione più importante di Alba Langhe Roero, vale a dire l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, un evento che proietta la nostra enogastronomia a livello internazionale, vetrina straordinaria per i prodotti eccellenti, dal tartufo ai grandi vini. Il suo spettacolo strappa certamente molti sorrisi, ma invita anche a riflettere su un principio che è proprio degli imprenditori, vale a dire la tenacia che sostiene il talento e l'iniziativa, il non arrendersi mai».

L'“Intervista confidenziale” è un recital che il signor “Enzino” Iacchetti sta portando in tournée nei teatri italiani e che, di fatto, ripercorre la sua storia artistica, con molta dovizia di particolari sulla sua lunga gavetta. Iacchetti è infatti un artista che ha raggiunto il successo in età matura e relativamente tardi: spassosi i tanti aneddoti, costellati da personaggi dello spettacolo, mentori, amici e meno amici, vicende private e pubbliche nell'intreccio della vita e del mestiere.

Nell'ambito della serata c'è stato anche spazio per un momento di solidarietà al quale il pubblico ha risposto concretamente: Enzo Iacchetti ha pubblicato un libro che si intitola “Non è un libro” (sic!) scritto durante il lockdown, il cui ricavato sarà destinato interamente alla Croce Rossa Italiana per l'acquisto di una autoambulanza.