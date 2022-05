Prima giornata per i tornei giovanili di Garessio, organizzati dall’ASD Garessio e dalla Sport-Time, che mettono in palio i memorial in ricordo di Sergio Calzia e Luciano Bosco e i trofei Acqua San Bernardo e Huvepharma.

Domenica scorsa nove formazioni di Esordienti 2009 si sono fronteggiate in sei triangolari, in quello per il podio ha prevalso la Monregale dopo la vittoria decisiva (2-1) con il Saluzzo: bronzo per il Carrù Magliano davanti al Busca ed al Garessio, quinto, quindi Taggia Argentina, Sommarivese, Azzurra (con soli nove giocatori a disposizione) e Ceva.

Premi speciali per il capocannoniere Marco Cappelli (Taggia Argentina), il miglior portiere Simone Frau (Monregale) e il miglior giocatore Edoardo Bianco (Saluzzo). Prossimi appuntamenti: il 2 giugno con Primi Calci 2013-14 e Piccoli Amici 2015-16, domenica 5 giugno Pulcini 2011 e Pulcini 2012 e domenica 12 gli Esordienti 2010.

Alle premiazioni sono intervenute Ierta Bosco, figlia di Luciano Bosco, compianto allenatore delle giovanili, Enrica Molinari vedova di Sergio Calzia, storica "penna" di Garessio e della Sportiva, il sindaco Ferruccio Fazio ed il presidente pro-tempore dell'ASD Garessio Gianluca Costa.