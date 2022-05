Sanremo dà il benvenuto al Giro d’Italia: tanti appassionati dal Piemonte e c’è anche chi arriva dall’Australia [FOTO E VIDEO]

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il giorno della grande partenza. Sanremo ospita oggi il via alla 13ª tappa del Giro d’Italia con partenza alle 13.20 da piazzale Dapporto e ‘chilometro zero’ sull’Aurelia a Bussana.

L’organizzazione ha allestito il ‘villaggio’ a piazzale Dapporto, punto di ritrovo per i tanti appassionati arrivati da tutta Italia, in particolare da Lombardia e Piemonte. E c’è anche chi arriva dall’Australia. Tra animazione, gadget, sponsor e musica il popolo del Giro attende così la partenza della tappa che porterà la carovana a Cuneo.

La passione rosa, però, si concentra esclusivamente sul lungomare. Il resto della città pare abbia voltato le spalle alla manifestazione; se si escludono le bandierine rosa del Comune, via Matteotti non è certo vestita a festa per l’occasione e anche i negozianti hanno accolto la corsa senza particolare entusiasmo.