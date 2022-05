Una bici di 79 trattori accoglie il Giro d'Italia a Beinette [FOTO]

Beinette accoglie il passaggio del Giro d'Itala per la 13^ tappa Sanremo-Cuneo con una bici gigante realizzata con 79 trattori.

Ad organizzare l'iniziativa il gruppo dei trattoristi beinettesi composto da: Alex Candela, Davide Bottasso, Daniele Gianfranco, Dario Lucchino, Flavio Lucchino, Giovanni Bottasso, Adriano Revello e Paolo Dolce con la collaborazione di tanti trattoristi dei comuni limitrofi.

Il gruppo aveva già creato lo spettacolare Alberto di Natale lo scorso dicembre. Ad accompagnare la bici la scritta della pace e una bandiera italiana fatta di trattori.

La strada provinciale 564(Cuneo - Mondovì) chiuderà a partire dalle ore 14, in paese la scuola dell'infanzia interromperà le attività didattiche alle ore 13.30 mentre la biblioteca sospenderà il servizio pomeridiano.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' A BEINETTE (CLICCA QUI)

Il primo appuntamento in paese sarà con il passaggio da via Emanuele Filiberto della carovana e la sua sosta in Piazza Umberto I alle ore 14.45.

Alle 15.30 è atteso in via Martiri il GIRO E (e-bike), mentre alle 16.50 è previsto il passaggio del GIRO UFFICIALE sempre da via Martiri.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla festa in piazza Umberto I con la Carovana pubblicitaria, per poi spostarsi lungo il tragitto della corsa.

Per tutto il pomeriggio:

sul piazzale davanti ad Agricolproject: ricco Buffet per grandi e piccini, offerto da Agricolproject, Al-Fra, Chateau d'Ax e Daziano Antichità, giochi gonfiabili e parco giochi offerto da Magazzino Mary Jouè Club, animazione per bambini in collaborazione con il Gruppo Animatori di Beinette.

ASPETTANDO IL GIRO CON GLI ANIMATORI

Alle 14 appuntamento in oratorio per decorare insieme le biciclette (scontato ma non ovvio...gli animatori attendono tutti in sella alle loro bici!)

"Assisteremo allo spettacolo della carovana in Piazza Umberto I per poi spostarci nei pressi di Fiorilù - Agricolproject (in Via Martiri, 89) dove in un'area appositamente allestista giocheremo insieme, gusteremo la merenda offerta da AgricolProject, AlFra, UnipolSai Cuneo, Daziano Antichità, Chateau d'Ax e aspetteremo il passaggio del Giro d'Italia!" - spiegano gli animatori - "Il pomeriggio terminerà alle ore 18 sempre nell'area antistante a Fiorilù - Agricolproject (in Via Martiri, 89) Vi aspettiamo numerosi! ".