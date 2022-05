Backstage, rivedi la puntata dedicata all’arrivo dei Bersaglieri a Cuneo

La puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda gìovedì 19 maggio e condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto è stata dedicata al 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri che per la prima volta si svolgerà a Cuneo, città che ha ospitato il primo Reggimento del corpo contribuendo ad una storia iniziata del 1836.

Sarà una prima volta per la città, pronta ad accogliere decine di migliaia di persone, a partire dalla sfilata di domenica 22 al passo delle 53 fanfare presenti, al primo passaggio, in conclusione dell’evento, delle Frecce Tricolori sul cielo di Cuneo. Di questo e molto altro, ne hanno parlato i nostri ospiti in studio, il generale Antonio Pennino e il presidente regionale Associazione Nazionale Bersaglieri Guido Galavatti.

Si ringraziano Beppe Ghisolfi e Danilo Paparelli. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice Charlotte Braghin.

Rivedi la puntata: