A Cuneo il Gran Galà del Ciclismo accende l'entusiasmo per l'arrivo del Giro

La prossima edizione del Giro d'Italia partirà dall'Abruzzo? L'anticipazione - non smentita dal direttore Mauro Vegni - è stata lanciata dal giornalista sportivo Beppe Conti nella serata di ieri (19 maggio), durante il Gran Galà del Ciclismo tenutosi al teatro Toselli di Cuneo.

L'evento - organizzato dall'Associazione Turistica Mondolè e dalla Cooperativa Quadrifoglio di Pinerolo - ha contribuito a corroborare il clima 'in rosa' che serpeggia in città ormai da qualche giorno. E che culminerà nell'arrivo della tappa Sanremo-Cuneo, in programma per le 17 di oggi.

A condurre la serata, oltre a Conti, anche Alessandro Fabretti e Luisella Mellino. Presenti - oltre a diverse autorità e personalità sportive del territorio - alcuni tra i maggiori attori della storia del ciclismo italiano: Franco Balmamion, Italo Zilioli, Francesco Moser, Beppe Saronni, Maurizio Fondriest, Mario Cipollini, Claudio Chiappucci, Paolo Savoldelli, 'Gibi' Baronchelli, Michele Bartoli, Alessandro Petacchi, Davide Cassani, Dino Zandegù, Gianni Bugno e Alessandro Ballan. Oltre all'ex ciclista e commentatrice RAI Giada Borgato e gli atleti Egan Bernal e Sonny Colbrelli.

Da parte degli ospiti una grande disponibilità nei confronti del pubblico presente, che li ha accolti con grandissimo entusiasmo. Nell'incontro si è guardato alla storia del Giro e al suo 'stato dell'arte', con (appunto) qualche imbeccata sul possibile futuro prossimo.

Si è anche ricordato Renzo Tealdi, con la consegnata una targa alla sua famiglia, voluta da Paolo Bruno dell'Associazione Turistica Mondolè.