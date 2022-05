Elitrasportato al Cto di Torino il ciclista investito ai piedi di Cherasco

Saranno gli accertamenti tuttora in corso ad opera dei militari dell’Arma giunti sul posto dalla locale Stazione Carabinieri a cercare di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che, verso le 13 di oggi, venerdì 20 maggio, ha coinvolto un ciclista in località Isorella di Cherasco.



L’uomo, residente nella cittadina cheraschese è finito a terra dopo essere stato urtato da una Fiat Panda, i cui occupanti sono usciti illesi dallo scontro.



Soccorso da un’équipe dell’emergenza 118, il ciclista è stato ora elitrasportato all’ospedale Cto di Torino. Rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono apparse serie ai sanitari, al punto di ipotizzare – secondo quanto riferito dal servizio 118 dell’Asl Cn1 – la possibilità di un trauma spinale.