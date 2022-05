L’ITIS Delpozzo di Cuneo presenta il nuovo Corso Serale di Informatica e Telecomunicazioni

La Giunta Regionale del Piemonte, a fine dicembre 2021, ha approvato il Piano Regionale di programmazione dell’Offerta formativa nel quale, a partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023, l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” offrirà agli studenti adulti la possibilità di iscriversi ai corsi serali della specializzazione di Informatica e Telecomunicazioni, volto a conseguire il relativo diploma di Istituto Tecnico del settore tecnologico con articolazione informatica.



I corsi serali sono configurati come “percorsi di istruzione di secondo livello” (ex corsi serali), innovativi nei contenuti e nelle metodologie didattiche. Questa realtà rappresenta un’esperienza formativa che esige motivazione insieme a continuità di impegno.

Il modello di intervento è un percorso per il rientro in istruzione scolastica degli adulti e punta a favorire nei tempi e nelle modalità la partecipazione attiva degli allievi nei propri percorsi di apprendimento, conciliando l’attività di studio con le proprie esperienze di lavoro.



Si tratta di un progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione, che costituisce un sistema di scuola nel quale il percorso didattico è funzionale all’esigenza di studenti adulti-lavoratori che possono anche avere già conseguito un altro tipo di Diploma superiore. Il corso è aderente ai nuovi programmi della riforma degli Istituti Tecnici, analogamente ai Corsi diurni, e consente, dopo l’Esame di Stato del quinto anno, di accedere a tutte le Facoltà universitarie. Sono presenti tutte le discipline del corso diurno ad eccezione di Scienze motorie e sportive, e religione, con una riduzione del monte ore totale, controbilanciate da un impegno da parte dello studente.



Il corso è articolato in un Biennio con materie comuni (primo segmento) e un Triennio con materie di indirizzo Informatico (secondo e terzo segmento). I programmi seguono le indicazioni nazionali; le materie di indirizzo sono orientate a fornire una preparazione aggiornata, utile sia a essere inseriti con tempestività nel mondo del lavoro, sia a fornire una base adeguata per i successivi percorsi universitari.



Il percorso di studi prevede, oltre alla materia Informatica, l’apprendimento di materie come Sistemi e reti informatiche, Telecomunicazioni, Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, Gestione di progetto e organizzazione d’impresa. Questo percorso di studio fornisce una preparazione teorica unitamente a una pratica. Sono presenti numerose ore di laboratorio nelle quali vengono messe in pratica le abilità acquisite con lo studio della teoria.



Queste ore, inserite sin dal primo anno, aumentano notevolmente nel triennio di specializzazione.



In questo contesti l’ITIS Delpozzo mette a disposizione strumenti e apparecchiature all’avanguardia, affinché la formazione sia sempre aggiornata, in linea con il mercato di riferimento, disponendo di numerosi laboratori dedicati allo studio delle scienze informatiche ed alla loro applicazione.