A Bra arriva la 2ª edizione del concorso di disegno estemporaneo, promossa da L’Albero Inverso

Vi piace l’arte? Ottimo allora, perché l’associazione culturale “L’Albero Inverso” di Bra, in collaborazione con il Museo Craveri e con il patrocinio della Città di Bra, presenta la 2ª edizione del concorso di disegno estemporaneo con oggetto le collezioni del Museo Craveri.

Per chi non lo sapesse, L’Albero Inverso è una realtà tutta al femminile, composta da Paola Marengo, Emilia Cerrina, Paola Filigheddu e Daniela Melotti, che dal 2013 si propone di promuovere “il fare Arte”, la pittura in particolare e di renderla alla portata di tutti.